«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника

«Блэкхокс» получили в сделке вратаря Спенсера Найта и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 (2027, если у «Флориды» не будет выбора в следующем году).