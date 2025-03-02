«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника

«Пантерс» также достался выбор в 4-м раунде драфта-2026.
Кроме того, чикагцы оставят в своей ведомости 26% кэпхита Джонса (2,5 миллиона долларов из 9,5). Контракт 30-летнего игрока действует до завершения сезона-2029/30.
В общей сложности Сет провел в регулярках НХЛ 839 матчей за «Нэшвилл», «Коламбус» и «Чикаго», набрав 432 (97+335) очка — 13-й результат для защитников с момента его появления в лиге в сезоне-2013/14.
У 23-летнего Найта действует последний год контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов. За карьеру в регулярках он провел 80 игр (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,76).