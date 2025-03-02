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Мичков забил победный буллит в матче с «Виннипегом», переиграв Хеллибака. В игре у него было 3 броска в створ за 17:14

20-летний форвард «Филадельфии» переиграл вратаря «Джетс» Коннора Хеллибака и стал автором единственной удачной попытки в серии буллитов. Матч завершился со счетом 2:1 Б в пользу «Флайерс».

В основное время и в овертайме Мичков не отметился результативными действиями. В его активе 3 броска в створ за 17:14 игрового времени (1:14 — в большинстве).

В текущем сезоне у Матвея 44 (19+25) очка в 58 играх при полезности «минус 9».