Мичков забил победный буллит в матче с «Виннипегом», переиграв Хеллибака. В игре у него было 3 броска в створ за 17:14

В основное время и в овертайме Мичков не отметился результативными действиями. В его активе 3 броска в створ за 17:14 игрового времени (1:14 — в большинстве).
В текущем сезоне у Матвея 44 (19+25) очка в 58 играх при полезности «минус 9».
20-летний форвард «Филадельфии» переиграл вратаря «Джетс» Коннора Хеллибака и стал автором единственной удачной попытки в серии буллитов. Матч завершился со счетом 2:1 Б в пользу «Флайерс».
В основное время и в овертайме Мичков не отметился результативными действиями. В его активе 3 броска в створ за 17:14 игрового времени (1:14 — в большинстве).
В текущем сезоне у Матвея 44 (19+25) очка в 58 играх при полезности «минус 9».