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Строум об Овечкине: «Очень умный игрок. Мы оба не самые быстрые, но понимаем, как использовать друг друга. Когда у Алекса 7−8 бросков в створ за игру — большая вероятность, что он забьет&

В текущем сезоне 39-летний капитан «Вашингтона» забросил 31 шайбу за 44 матча.

Источник: Спортс"

— Как вы учились понимать друг друга на площадке?

— Это было несложно. Ови — очень умный игрок, поэтому мне не потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что он любит на льду и в какие точки он любит идти.

Это заняло пару игр, после чего я знаю главную задачу: находить его в хороших точках для броска и создавать максимум голевых шансов. Мы поняли, как нам надо играть.

Скажу прямо, мы оба — не самые быстрые хоккеисты, но, как я чувствую, достаточно умные для того, чтобы понимать, как правильно использовать друг друга для создания максимального количества голевых моментов.

Мне нравится, когда у Алекса за игру — 7−8 бросков в створ и 12−13 попыток броска. Понятно, что бывает всякое, но большая вероятность, что он забьет, случается именно при таких показателях, — сказал форвард «Кэпиталс» Дилан Строум.

10 шайб до Гретцки! Овечкин обломал сухарь Василевскому.