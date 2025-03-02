Стась о гонке Овечкина за Гретцки: «Весь хоккейный мир желает ему побить рекорд. Вдвойне приятно, что это наш, русский человек»

«Он один из лидеров “Вашингтона”. Очень за него рад, знаю его как порядочного, доброго, очень трудолюбивого парня. За счет трудолюбия он достиг того, чего достиг. Думаю, он ни в коем случае не будет останавливаться и продолжит прогрессировать», — сказал Стась.