Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стась о гонке Овечкина за Гретцки: «Весь хоккейный мир желает ему побить рекорд. Вдвойне приятно, что это наш, русский человек»

За карьеру в рамках регулярок на счету капитана «Вашингтона» 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола в 1487 играх.

Источник: Спортс"

Форвард минского «Динамо» Андрей Стась оценил игру белорусского нападающего Алексея Протаса за «Вашингтон» в текущем сезоне.

«Он один из лидеров “Вашингтона”. Очень за него рад, знаю его как порядочного, доброго, очень трудолюбивого парня. За счет трудолюбия он достиг того, чего достиг. Думаю, он ни в коем случае не будет останавливаться и продолжит прогрессировать», — сказал Стась.

Кроме того, он пожелал Александру Овечкину поскорее побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Весь хоккейный мир желает Овечкину скорее побить этот рекорд, это будет выдающееся событие. Тем более вдвойне приятно, что это наш, русский человек», — сказал капитан минского «Динамо».