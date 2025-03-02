Стась о гонке Овечкина за Гретцки: «Весь хоккейный мир желает ему побить рекорд. Вдвойне приятно, что это наш, русский человек»

Форвард минского «Динамо» Андрей Стась оценил игру белорусского нападающего Алексея Протаса за «Вашингтон» в текущем сезоне.
«Он один из лидеров “Вашингтона”. Очень за него рад, знаю его как порядочного, доброго, очень трудолюбивого парня. За счет трудолюбия он достиг того, чего достиг. Думаю, он ни в коем случае не будет останавливаться и продолжит прогрессировать», — сказал Стась.
Кроме того, он пожелал Александру Овечкину поскорее побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
«Весь хоккейный мир желает Овечкину скорее побить этот рекорд, это будет выдающееся событие. Тем более вдвойне приятно, что это наш, русский человек», — сказал капитан минского «Динамо».