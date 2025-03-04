Кравец о 2:6 от «Динамо» Минск: «Светлое пятно у “Куньлуня” — большинство, тоже что-то умеем, значит. Результат закономерен, в обороне нужно играть четче»

— Каждый игрок должен себя не позорить для своей семьи, для людей, которые за нас болеют, за клуб. Мотивация должна быть одна — это наша любимая работа и ее нужно выполнять до конца независимо от того, попадаешь ты или не попадаешь в плей-офф.