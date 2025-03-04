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Грицюк об Овечкине: «Летом увидел его, прям кабанчик! Я Сашей по-доброму восхищаюсь. Безупречный игрок!»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Вы следите за тем, как Александр Овечкин штурмует рекорд Уэйна Гретцки?

— Я не скажу, что прям глубоко вовлечен в эту гонку. Но когда просыпаешься утром и видишь, что Саша до сих пор забивает голы, причем вколачивает по две-три шайбы… Сразу мысль: «Ну ничего себе!».

Я летом увидел Овечкина. Он такой прям кабанчик! Бросает по воротам, все шайбы туда летят.

На самом деле, я Сашей по-доброму восхищаюсь. С таким талантом у него огромная работоспособность. Безупречный игрок! Я бы его тоже задрафтовал под первым номером, — сказал форвард СКА Арсений Грицюк.