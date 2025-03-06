Заварухин об 1:3 с «Ак Барсом»: «Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за 4 очка. Неважно, на кого попадешь в плей-офф, “Автомобилисту” надо быть готовым к этим матчам&

Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за четыре очка. Неприятно проигрывать, неважно, на кого попадешь в плей-офф, надо быть готовым к этим матчам. У нас в конференции каждый соперник — довольно сильная команда«, — сказал тренер “Автомобилиста”.