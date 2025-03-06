Жамнов о поражении «Спартака» от «Куньлуня» по буллитам: «В моей карьере это впервые: играть в большинстве 6 раз и не забить, так еще и пропустить 2 шайбы. К плей-офф подойдем гото

Для меня, как для тренера, это неприемлемо — играя в большинстве, пропускать голы. Да, в течение сезона такое было, но точно не чтобы пропускать две шайбы за период. Мы понимали, что шли на риск — ставили играть тех, кто в большинстве ранее не был задействован. Но, с другой стороны, попробовали других ребят — всякое может быть, пробуем разные варианты. Для нас это почва для размышлений.