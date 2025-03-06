Жамнов о поражении «Спартака» от «Куньлуня» по буллитам: «В моей карьере это впервые: играть в большинстве 6 раз и не забить, так еще и пропустить 2 шайбы. К плей-офф подойдем гото

— В моей карьере это впервые: играть в большинстве шесть раз и не забить, так еще и пропустить две шайбы… Дело не в том, что звенья перемешаны, дело в концентрации — в каких-то моментах играем как-то разбросанно, где-то неправильная игра со стороны партнеров.
Для меня, как для тренера, это неприемлемо — играя в большинстве, пропускать голы. Да, в течение сезона такое было, но точно не чтобы пропускать две шайбы за период. Мы понимали, что шли на риск — ставили играть тех, кто в большинстве ранее не был задействован. Но, с другой стороны, попробовали других ребят — всякое может быть, пробуем разные варианты. Для нас это почва для размышлений.
— Считаете ли вы, что команда практически готова к плей-офф, или предстоит еще много дополнительной работы за три недели до плей-офф?
— Больше работы, чем мы планировали — не предстоит. Работа идет, у нас еще есть время. То, что сейчас происходит — это то время, когда есть звоночек, что нужно разобраться. Мы разберемся, и все будет нормально, к плей-офф мы подойдем готовыми.
Ясно, что есть микроповреждения, а кто-то функционально просел — кому-то даем отдохнуть, а кому-то даем побольше работы. Я думаю, что время, которое у нас осталось — мы его используем и все подкорректируем. Будет все хорошо, и к плей-офф мы будем готовыми, — сказал тренер «Спартака».