Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства — это очень важно для “Куньлуня”

— После трех тяжелых поражений с общей разницей шайб 5:18 мы вчера провели собрание и поговорили с ребятами. Я так понимаю, что мы смогли достучаться до ребят, что нужно играть до конца — несмотря на то, попадаем мы в плей-офф или не попадаем. Это наша работа, это наша любимая игра — нужно пластаться и делать все возможное, чтобы команда победила.