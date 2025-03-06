Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства — это очень важно для “Куньлуня”

— После трех тяжелых поражений с общей разницей шайб 5:18 мы вчера провели собрание и поговорили с ребятами. Я так понимаю, что мы смогли достучаться до ребят, что нужно играть до конца — несмотря на то, попадаем мы в плей-офф или не попадаем. Это наша работа, это наша любимая игра — нужно пластаться и делать все возможное, чтобы команда победила.
Нужно порадовать себя и порадовать людей, которые приходят на игры. С нами болельщики были практически на всех играх, и сегодня — тоже. Также была делегация из китайского посольства — это очень важно для нашей команды.
Очень тяжелая игра против очень серьезного соперника, здорово отыграли в меньшинстве против сильного большинства «Спартака» — ребята молодцы, и наш вратарь умница. Сегодня мы проявили характер, а буллиты — это мастерство, и мы его проявили. Хорошо, что оно у нас есть.
— Как вы выбирали игроков на буллиты — их пробивали все разные игроки?
— Никаких секретов нет. У нас была тяжелая ситуация с выходами «один в ноль», была долгая неудачная серия — было 11 выходов и ноль голов, — сказал тренер «Куньлуня».