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Жамнов о Голдобине и Морозове вне заявки на матч: «Сказал, что им нужно поднять функциональную подготовку. Они работают дополнительно»

Форварды «Спартака» не приняли участие в матче с «Куньлунем» (2:3 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы как-то общались отдельно с Морозовым и Голдобиным? И есть ли понимание, что воспитательные меры подействуют на них правильно?

— Да, они сегодня не играли. Посмотрим, дошла до них информация или нет. Сейчас они работают дополнительно, даем им небольшой функционал во всех направлениях, и в физике в том числе. Они тренируются и с командой, и индивидуально — думаю, они будут готовы, когда вернутся.

Если серьезно, то не надо раскручивать эту историю — я уже сказал, что им нужно поднять функциональную подготовку, и давайте тему на этом закроем, — сказал тренер «Спартака».

Тренер «Спартака» убрал лидеров из состава. Что с ними происходит?