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Овечкин забил 885-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 9 шайб

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче с «Рейнджерс» (2:2, идет 3-й период) на 51-й минуте, сравняв счет (2:2).

Источник: Спортс"

39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, проведя 1472 игры. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне на счету Овечкина 49 (32+17) очков в 46 играх.