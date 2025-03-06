Овечкин забил 885-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 9 шайб

39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, проведя 1472 игры. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.
В текущем сезоне на счету Овечкина 49 (32+17) очков в 46 играх.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче с «Рейнджерс» (2:2, идет 3-й период) на 51-й минуте, сравняв счет (2:2).
39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, проведя 1472 игры. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.
В текущем сезоне на счету Овечкина 49 (32+17) очков в 46 играх.