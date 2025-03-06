Уилсон о том, будет ли убеждать Овечкина продлить контракт: «Сто процентов! Он машина, изумительный лидер. Пусть он будет в форме “Вашингтона” еще лет 5!»

И он наш парень! Может, однажды мы и пересечем этот мост. Но пока скажу только то, что Алекс — особый человек. Он великолепный друг и изумительный лидер. И я просто стараюсь каждый день, видя перед собой такого парня, учиться у него всему, чему только можно.