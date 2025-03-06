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Уилсон о том, будет ли убеждать Овечкина продлить контракт: «Сто процентов! Он машина, изумительный лидер. Пусть он будет в форме “Вашингтона” еще лет 5!»

Срок соглашения россиянина рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

— Как вам слова Овечкина о вашем будущем капитанстве? И что вообще будет значить для вас получить букву С в команде после такого игрока?

— Не хочу пока думать об этом слишком много. Ови — наш лидер, наш капитан. И мне совершенно не хочется размышлять о том дне, когда он перестанет им быть.

Он легенда этой лиги, и я очень многому научился у него в течение лет, которые провожу с ним в одной команде.

И он наш парень! Может, однажды мы и пересечем этот мост. Но пока скажу только то, что Алекс — особый человек. Он великолепный друг и изумительный лидер. И я просто стараюсь каждый день, видя перед собой такого парня, учиться у него всему, чему только можно.

— Будете стараться убедить его подписать в конце следующего сезона новый контракт с «Вашингтоном»?

— Сто процентов! Все время говорю ему, как бы это было круто. Вы не представляете, сколько удовольствия доставляет наблюдать за ним на катке и в раздевалке каждый день. И видеть, как он делает то, что под силу только ему.

Он машина! Пусть он будет в нашей форме еще лет пять! — сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон.