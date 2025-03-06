Уилсон о защите Овечкина: «Он и сам тафгай! Ови может очень хорошо защищать себя сам, он чрезвычайно силен»

— Знаете, забавная вещь насчет Ови заключается в том, что при всем уровне его игры и роли в команде он может очень хорошо защищать себя сам.
Не думаю, что за все годы, проведенные в одной команде с ним, я слишком опасался за то, что с ним могут сделать. Очевидно, что едва только что-то происходит либо он нуждается в моей помощи — я моментально с ним и за него. Но он и сам тафгай!
— Вот это заявление!
— И это ни в малейшей степени не преувеличение. Ови чрезвычайно силен, и вы найдете сотни соперников, кто в столкновениях прочувствовал это на себе по полной программе.
Мы все время ходим вместе в тренажерный зал, чтобы посмотреть, кто из нас сильнее. Думаю, он «забирает торт» каждый день. Повторяю: это машина! — сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон.