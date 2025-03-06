Фетисов об Овечкине: «Саша сейчас силен как никогда. Он психологически и физически готов не только побить рекорд Гретцки, но и бороться за Кубок Стэнли»

"Саша сейчас очень хорош, он силен как никогда (с улыбкой). Тем более что они победили в матче с принципиальным соперником, ведь команда из Нью-Йорка сейчас бьется за попадание в плей-офф.
И видно, что Овечкин даже в матче с самым мотивированным соперником не может остановиться, старается помочь команде и набрать свои очки.
Можно только порадоваться за Сашу. Порадоваться тому, что он и психологически, и физически готов не только побить рекорд Уэйна Гретцки, но и бороться за Кубок Стэнли, что очень важно.
Если исходить из того графика, по которому сейчас забивает Саша, то побить рекорд Гретцки в этом сезоне для него более чем реально", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ — 636 шайб.