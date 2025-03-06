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Кузнецов ждет Овечкина и Орлова летом в России: «Обязательно, либо они меня там. Общаемся редко, я могу с людьми год не видеться, потом встретиться и вживую наболтаться»

— Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: в марте, в апреле, в следующем сезоне?

Источник: Sports

— Я думаю, что в этом году это произойдет. Саша такой человек, что он может забивать столько, сколько захочет.

— По ходу сезона общаетесь?

— Да такое расписание, что практически нет. Мы и с Димой Орловым редко созваниваемся, потому что у каждого свой график. Я не телефонный человек, который будет SMS писать.

Могу с людьми год не видеться, а потом встретиться и вживую наболтаться. Я за живое общение.

— Ждете их летом в России?

— Обязательно. Либо они меня там, — сказал форвард СКА.

Кузнецов о наркотиках: «В этом сезоне меня проверяли 3−4 раза, в любой момент могут. Что было, то было, я фокусируюсь на будущем».