Андрей Свечников об ужине с Овечкиным: «Фанат подошел и попросил Сашу с ним сфоткаться. Он указал на меня и сказал: “Сфоткаюсь, если скажешь, кто это!” Я это навсегда запомнил»

— Сказать, что смотрю каждую игру и вижу каждый гол, не могу. Но это показывают везде — так что шансов упустить мало. Рад за Сашу и надеюсь, что он побьет рекорд в этом сезоне. Главное, чтобы у него больше не было травм.
— Ваш нынешний одноклубник Дмитрий Орлов — близкий друг Овечкина. Это помогло познакомиться и пообщаться со снайпером поближе?
— Не сказал бы. Мы и так два года назад на Матче звезд во Флориде, когда Орел еще был в «Вашингтоне», пару раз с Сашей сходили на ужин. Никогда не забуду один момент. На ужине с Сашей были его семья и друзья. Один фанат подошел и попросил Овечкина с ним сфоткаться.
— Как отреагировал Ови?
— Неожиданно. Указал на меня и сказал: «Сфоткаюсь, если скажешь, кто это!».
— Фанат сказал?
— Сначала нет. Тут уже Саша над ним сжалился: «Как, это же Андрей Свечников!» Тот пригляделся — не знаю, сделал вид или действительно узнал. В итоге Овечкин с ним все-таки сфотографировался. А я запомнил этот эпизод, думаю, навсегда.
— Как ты сейчас расцениваешь вашу знаменитую драку с Ови в плей-офф 2019 года? У всех тогда глаза на лоб повылезали от такой дерзости юного игрока.
— Да никакой дерзости там на самом деле не было. Обсуждать ее не вижу смысла. Я уже забыл эту драку, она была шесть лет назад.
— Но ведь «Каролина» тогда неожиданно выиграла эту серию первого раунда у действующего обладателя кубка. И почти уверен, что ваша храбрость на это повлияла.
— Кто его знает? Возможно, это повлияло, а может, и нет. Главное, что мы ту серию выиграли, — сказал форвард «Каролины» Андрей Свечников.