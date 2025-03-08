Андрей Свечников об ужине с Овечкиным: «Фанат подошел и попросил Сашу с ним сфоткаться. Он указал на меня и сказал: “Сфоткаюсь, если скажешь, кто это!” Я это навсегда запомнил»

— Не сказал бы. Мы и так два года назад на Матче звезд во Флориде, когда Орел еще был в «Вашингтоне», пару раз с Сашей сходили на ужин. Никогда не забуду один момент. На ужине с Сашей были его семья и друзья. Один фанат подошел и попросил Овечкина с ним сфоткаться.