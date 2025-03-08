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Маршанда обменяли во «Флориду», «Бостон» получил условный выбор во 2-м раунде драфта-2027

Взамен за своего капитана «Брюинс» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году.

Источник: Спортс"

По условиям сделки, условный пик «Бостона» может превратиться в выбор в 1-м раунде драфта-2027 или 2028, если «Пантерс» пройдут первые два раунда в плей-офф-2025, а Маршанд проведет не менее половины этих матчей.

Срок соглашения канадца с кэпхитом 6,125 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. «Брюинс» удержат половину его зарплаты.

В текущем чемпионате Маршанд провел 61 матч и набрал 47 (21+26) очков. Он играл за «Брюинс» с 2010 года.

Маршанд — во «Флориде» (что? да!), Кузьменко — в «Кингс», Рантанен — в «Далласе»! Дедлайн в НХЛ — ?