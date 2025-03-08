«Бостон» обменял Карло в «Торонто» на Минтена плюс драфт-пики 1-го и 4-го раундов. «Брюинс» удержали 15% кэпхита защитника

28-летний защитник Карло (контракт с кэпхитом 4,1 миллиона долларов до конца сезона-2026/27, бостонцы удержат в своей платежке 615 тысяч — 15%) в текущей регулярке провел 63 матча и набрал 9 (1+8) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 18:47. Он выступал за «Бостон» с сезона-2016/17.