Сергей Самсонов об Овечкине: «Сумасшедшее движение. Что он делает в свои годы — феноменально. Александр забивает по-разному, не только стоит в большинстве»

"Это движение, которое Александр делает сейчас, стоит назвать сумасшедшим. Об этом говорят все мои знакомые и даже люди, которые пристально за хоккеем не смотрят.
Что он делает в свои годы — это феноменально. По моему мнению, когда команда хорошо играет, это тоже дает какую-то энергию. Одно другому не мешает.
Александр забивает голы по-разному. Он не только стоит в большинстве: недавний гол в ворота «Рейнджерс» он забил, находясь под воротами и сыграв на опережение.
По 25 минут в матче он не сможет играть, но он найдет свои моменты, когда сможет вытащить из них все возможное. Надеюсь, что он побьет рекорд в этом сезоне", — сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд — это круто».