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Журова об Овечкине: «Когда Саша установит рекорд, все будут праздновать. Грандиозное и для России, и для США событие. Спортсмен наш, а добьется исторического достижения в Америке»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

"Саша Овечкин — большой молодец, вся Россия болеет за него. Очень важно, что все партнеры по команде работают на него и увлечены стремлением Овечкина побить этот рекорд.

Когда Саша установит новый рекорд, это будет грандиозное событие и для России, и для США. Что за океаном, что в нашей стране — все будут праздновать этот рекорд.

Спортсмен наш, а добьется исторического достижения в Америке. Хотя я бы не сказала, что НХЛ принадлежит только США и Канаде. Наверное, она уже принадлежит всему миру.

Да, НХЛ проходит на американском континенте, но смотрит ее весь мир, это самое интересное мировое соревнование в хоккее", — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд — это круто».