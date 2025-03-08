Протас о погоне Овечкина за рекордом: «Все стараются, чтобы шайба была побольше была у него. Александр Михайлович — один из величайших снайперов в истории хоккея»

— Ну да, конечно, старт сейчас — не наша лучшая сторона. Но мы стараемся работать над этим, особенно дома. Особенно когда приезжает команда, проводящая второй матч за два дня, мы должны хорошо начинать игры. Постараемся это исправить, чтобы начинать матчи сильнее, — сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.