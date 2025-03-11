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Просветов об Овечкине: «Мне не забивал. Но я вхожу в топ вратарей, которых Александр подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных»

— Вы входите в число вратарей (181), которым забивал Овечкин?
Источник: Sports

— Нет, я не вхожу. Наверное, к сожалению. Но я вхожу в топ вратарей, которых Овечкин подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных.

— Как это выглядело?

— Я просто сижу, а Ови подъедет на большинстве, что‑нибудь скажет. Или поздоровается. Он всегда на спокойствии играет.

— Правда, что Саша настолько компанейский, что даже молодых россиян на выезде ведет в ресторан?

— Ну да, он со всеми россиянами в лиге дружит, общается.

Один раз с ним пересекался на «Матче года» в Москве. Ну и когда в НХЛ играли, то парой слов перекинешься, — сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший в НХЛ.

Пикар — 181-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» — рекордсмен лиги по этому показателю.