Просветов об Овечкине: «Мне не забивал. Но я вхожу в топ вратарей, которых Александр подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных»

— Нет, я не вхожу. Наверное, к сожалению. Но я вхожу в топ вратарей, которых Овечкин подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных.
— Как это выглядело?
— Я просто сижу, а Ови подъедет на большинстве, что‑нибудь скажет. Или поздоровается. Он всегда на спокойствии играет.
— Правда, что Саша настолько компанейский, что даже молодых россиян на выезде ведет в ресторан?
— Ну да, он со всеми россиянами в лиге дружит, общается.
Один раз с ним пересекался на «Матче года» в Москве. Ну и когда в НХЛ играли, то парой слов перекинешься, — сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший в НХЛ.
Пикар — 181-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» — рекордсмен лиги по этому показателю.