Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном»: «Думаю, нет. Вернусь в “Динамо”, скорее всего, если здоровье позволит»

— Один болельщик «Вашингтона» перед входом на арену сказал мне на днях, что мечтает, чтобы ты, побив рекорд и забив 900-й гол, подписал с «Вашингтоном» новый контракт и пошел на тысячу. Такое возможно?
— Думаю, нет.
— У тебя уже есть решение о том, что будет после следующего сезона, когда завершится действующий контракт? Возвращение в «Динамо»?
— Посмотрим. Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок, — сказал Александр Овечкин.
Текущий контракт Александра с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.