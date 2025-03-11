Овечкин о гонке за рекордом Гретцки: «Я делаю свою работу. Получится — получится, нет — ничего страшного. Задачу обойти его по сумме с плей-офф не ставлю, насчет 1000 голов — не заг

— Недавно я говорил со Скотти Боумэном и Бобби Кларком, и оба великих сказали, что когда Уэйн Гретцки установил рекорд по голам, то они даже не могли подумать, что он когда-либо будет побит. А когда в это поверил ты сам? Еще в 2016-м в нашем разговоре ты отрицал такую возможность.