Овечкин о гонке за рекордом Гретцки: «Я делаю свою работу. Получится — получится, нет — ничего страшного. Задачу обойти его по сумме с плей-офф не ставлю, насчет 1000 голов — не заг

— Недавно я говорил со Скотти Боумэном и Бобби Кларком, и оба великих сказали, что когда Уэйн Гретцки установил рекорд по голам, то они даже не могли подумать, что он когда-либо будет побит. А когда в это поверил ты сам? Еще в 2016-м в нашем разговоре ты отрицал такую возможность.
— Возможность и сейчас… тяжелая. Опять же, я не загадываю, а делаю свою работу. Делаю то, что надо для команды, для результата. А там… Получится — получится, не получится — ничего страшного.
— Для тебя имеет значение, произойдет это в нынешнем или уже в следующем сезоне? Твои партнеры по команде очень хотят, чтобы это произошло сейчас.
— Опять же, не загадываю так далеко. Расписание очень тяжелое, и уже сейчас надо готовиться к плей-офф. Надо все свои личные цели убрать в другую сторону и делать все возможное, чтобы мы выбрались из той ситуации, в которую попали.
— Если плюсовать шайбы в регулярке и плей-офф, у тебя 958. У Гретцки — 1016, то есть на 58 больше. Ставишь ли ты перед собой задачу обойти Уэйна и в этой категории?
— Нет.
— А хотя бы тысячу разменять?
— Опять же — не загадываю.
— Мои подписчики интересуются, кому ты посвятишь рекордную шайбу и какова будет ее судьба: отдашь ли ее своим детям, маме, в Зал хоккейной славы или еще куда-то.
— Опять ты про это! Так далеко мы не заглядываем! — сказал Овечкин.