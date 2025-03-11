Овечкин об игроках НХЛ, не желающих, чтобы он побил рекорд Гретцки: «Это вратари, скорее всего, ха-ха. Не знаю, что могу им сказать. Только привет передать!»

— Защитник «Оттавы» Артем Зуб, против которого тебе выходить на лед, говорил, что чем ближе твое достижение, тем больше соперники не хотят давать тебе забивать. Ты на льду по сопротивлению, каким-то репликам это чувствуешь?
— На протяжении всей моей карьеры против меня играли лучшие защитники соперников, пристально за мной следили, не давали пространства. Но как-то удавалось забивать, поэтому буду продолжать делать все возможное для того, чтобы их огорчать.
— По анонимному опросу издания The Athletic, 98 процентов игроков НХЛ хотят, чтобы ты побил рекорд Гретцки. Понимаешь ли, кто оставшиеся два процента?
— Скорее всего, это вратари, ха-ха.
— Не хочешь ничего сказать им, да и вообще тем людям, которые не желают, чтобы ты побил это достижение?
— Не знаю, о чем могу им сказать. Только привет передать! — сказал Овечкин.