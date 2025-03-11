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Овечкин о совете Мичкову «не выпендриваться»: «Там, когда… Не буду это сейчас говорить, не вижу смысла. Все нормально»

Ранее 39-летний форвард «Вашингтона», комментируя игру нападающего «Филадельфии», сказал: «Хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался. А так — все супер».

Источник: Спортс"

— Недавно ты сказал о Матвее Мичкове, что у него все в порядке, но главное, чтобы он не выпендривался. Все обратили на это внимание. Неужели он на льду тебе надерзил?

— Да нет, почему надерзил? Просто там, когда… Нет, не буду это сейчас говорить, не вижу смысла. Все нормально, — сказал Александр Овечкин.

Овечкин о слухах, что он сбросил 15 кг: «Ничего не скидывал. Понятно, что какие-то коррективы вносишь в подготовку, но пусть это останется со мной».

Овечкин об игроках НХЛ, не желающих, чтобы он побил рекорд Гретцки: «Это вратари, скорее всего, ха-ха. Не знаю, что могу им сказать. Только привет передать!».