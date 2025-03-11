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Кожевников об Овечкине и рекорде Гретцки: «Если брать бизнес, лучше сделать это на следующий год. Перед сезоном все будут радоваться еще больше, народ попрет посмотреть»

Россиянину нужно забросить 9 шайб, чтобы превзойти достижение канадца по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. «Вашингтону» предстоит провести еще 18 матчей в текущей регулярке.

Источник: Спортс"

— Есть мнение, что для НХЛ будет лучше, если Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне.

— Я тоже такого мнения. Если брать бизнес, то 100% было бы лучше на следующий год сделать это. Это ажиотаж. Перед сезоном и в сезоне все будут радоваться еще больше. Народ попрет, чтобы посмотреть на это все.

— Болельщики просят, чтобы следующий сезон «Вашингтон» начинал матчами с «Питтсбургом».

— Я не знаю, мне все равно. И Александру все равно, с кем он будет начинать сезон. Для него-то какая разница? Ему-то забивать — и все. Показывать свое высочайшее мастерство, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Овечкин об игроках НХЛ, не желающих, чтобы он побил рекорд Гретцки: «Это вратари, скорее всего, ха-ха. Не знаю, что могу им сказать. Только привет передать!».