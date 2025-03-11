Сергей Светлов: «Секрет лидерства “Вашингтона” — в факте гонки Овечкина за Гретцки. Все в команде хотят к ней прикоснуться, у каждого появляется дополнительная уверенность»

— «Столичные» лидируют в конференции и — наряду с «Виннипегом» — во всей лиге. 10−12 команд на финише чемпионата будут сражаться за последние путевки в плей-офф, предстоит жесткая борьба. «Вашингтон» в ней не участвует и где-то может сыграть более эффектно, на снайперский результат своего капитана.