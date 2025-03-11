Журова об Овечкине: «Настоящий патриот, никогда не открещивался от родины. Сейчас подходящий момент, чтобы с рекордом перейти в российский клуб»

Он настоящий патриот, несмотря на то что играл в НХЛ. Он никогда не открещивался от родины. У него были долгосрочные контракты за рубежом, но сейчас, я думаю, подходящий момент для того, чтобы с таким рекордом перейти в родной российский клуб", — заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.