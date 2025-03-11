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Петр Кочетков: «Не хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки с “Каролиной” — только не в мою смену. Не хочу долгие годы пересматривать этот хайлайт»

39-летнему форварду нужно забросить 9 шайб, чтобы превзойти достижение канадца по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. «Вашингтону» предстоит провести еще 18 матчей в текущей регулярке.

Источник: Спортс"

— НХЛ недавно опубликовала прогноз, что если Овечкин продолжит забивать в таком же темпе, то он побьет рекорд 3 апреля — в матче, который вы проводите дома. Хотел бы ты, чтобы рекорд пал именно в матче с «Каролиной»?

— Очень не хотел бы, чтобы Овечкин забил мне и побил рекорд Гретцки именно в матче с «Каролиной». Мы с Димой Орловым сделаем все, чтобы этого не случилось — только не в мою смену.

Не хочу пересматривать этот хайлайт долгие годы и запомниться всем как вратарь, пропустивший от Овечкина.

— НХЛ сейчас передвигает матчи «Вашингтона» на более удобное время в эфире и старается показать их на национальном телевидении, чтобы было как можно больше охвата. Как считаешь, это событие глобальное для мира спорта и его хотят видеть во всех уголках земного шара, или все же чисто для хоккейного мира и аудитории НХЛ?

— Классно, что НХЛ продвигает эти матчи и их аудитория намного больше, чем у других игр регулярки. У лиги с маркетингом все в порядке, и это не какое-то рядовое событие.

У погони за рекордом Гретцки здесь много рекламы, жаль только, что эти матчи до России толком не долетают и нет трансляций на «Матч ТВ» или «Кинопоиске», как раньше.

Саня из России, он много сделал для развития хоккея в своей стране и вообще в мире, поэтому я считаю, что его рекорд должны увидеть везде, где хоть кто-то смотрит хоккей, — сказал вратарь «Каролины» Петр Кочетков.

Кожевников об Овечкине и рекорде Гретцки: «Если брать бизнес, лучше сделать это на следующий год. Перед сезоном все будут радоваться еще больше, народ попрет посмотреть».