Петр Кочетков: «Не хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки с “Каролиной” — только не в мою смену. Не хочу долгие годы пересматривать этот хайлайт»

— НХЛ сейчас передвигает матчи «Вашингтона» на более удобное время в эфире и старается показать их на национальном телевидении, чтобы было как можно больше охвата. Как считаешь, это событие глобальное для мира спорта и его хотят видеть во всех уголках земного шара, или все же чисто для хоккейного мира и аудитории НХЛ?