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Быков об Овечкине в СКА: «Александр всегда был привержен “Динамо”, он воспитанник клуба. С трудом верится, что он перейдет в другую команду»

Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

Источник: Спортс"

— Допускаете, что СКА сможет перехватить Овечкина, как было с Кузнецовым?

— Глубоко сомневаюсь. Все в этой жизни возможно, но за всю карьеру в НХЛ Александр всегда был привержен своему клубу и всегда с гордостью и с уважением во всех интервью относился к «Динамо». Это воспитанник своего клуба. Мне с трудом верится, что он перейдет в другой клуб.

— Думаете, он там и завершит карьеру?

— Опять же, мы можем так обсуждать мысли вслух, но в любом случае только хоккеист сам лично решит, когда и где он завершит свою спортивную карьеру в качестве игрока, — сказал экс-тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.