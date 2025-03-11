Быков об Овечкине в СКА: «Александр всегда был привержен “Динамо”, он воспитанник клуба. С трудом верится, что он перейдет в другую команду»

— Глубоко сомневаюсь. Все в этой жизни возможно, но за всю карьеру в НХЛ Александр всегда был привержен своему клубу и всегда с гордостью и с уважением во всех интервью относился к «Динамо». Это воспитанник своего клуба. Мне с трудом верится, что он перейдет в другой клуб.