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Овечкин о книге или фильме, которые повлияли на него больше всего: «Назову фильм — “Побег из Шоушенка”

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 886 шайб в 1474 играх в рамках регулярок лиги. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в ее истории, уступая только Гретцки (894 гола в 1487 играх).

Источник: Спортс"

Ранее Овечкин заявил, что не планирует продлевать контракт с «Кэпиталс», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

— Есть ли человек в мире, любой профессии, чьему гению ты завидуешь белой завистью?

— Нет. Завидовать не нужно. У каждого — своя судьба, своя жизнь. И пусть каждый живет ею, а не завидует другим.

— Есть ли книга или фильм, которые повлияли на тебя в жизни больше всего и ты мог бы посоветовать их молодым?

— Назову фильм — «Побег из Шоушенка», — сказал капитан «Вашингтона».

Овечкин о гонке за рекордом Гретцки: «Я делаю свою работу. Получится — получится, нет — ничего страшного. Задачу обойти его по сумме с плей-офф не ставлю, насчет 1000 голов — не загадываю».