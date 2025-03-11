Овечкин о книге или фильме, которые повлияли на него больше всего: «Назову фильм — “Побег из Шоушенка”

Ранее Овечкин заявил, что не планирует продлевать контракт с «Кэпиталс», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
— Есть ли человек в мире, любой профессии, чьему гению ты завидуешь белой завистью?
— Нет. Завидовать не нужно. У каждого — своя судьба, своя жизнь. И пусть каждый живет ею, а не завидует другим.
— Есть ли книга или фильм, которые повлияли на тебя в жизни больше всего и ты мог бы посоветовать их молодым?
— Назову фильм — «Побег из Шоушенка», — сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин о гонке за рекордом Гретцки: «Я делаю свою работу. Получится — получится, нет — ничего страшного. Задачу обойти его по сумме с плей-офф не ставлю, насчет 1000 голов — не загадываю».