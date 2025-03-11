Овечкин о секрете своего щелчка: «Сам не знаю! Вношу коррективы в тренировки, но это останется при мне»

— Скотти Боумэн удивляется, что с возрастом у тебя не уменьшается сила броска. Когда ты забил почти от синей линии лучшему сейчас вратарю лиги Коннору Хеллибаку, когда поразил ворота дальним броском от перекладины — видно, что это и правда так. Это от природы — или сейчас приходится проделывать какую-то особую работу?