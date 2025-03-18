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Крикунов о «Локомотиве»: «Раньше клуб не стремился вверх, имея все возможности, хоккеисты были будто сами по себе. Никитин сломал психологию этих игроков»

Ярославский клуб победил «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и впервые в своей истории выиграл Кубок Континента.

Источник: Sports

"Это серьезное достижение команды. Она провела очень хорошую регулярную часть сезона. Другое дело, что игроки суеверные, к трофею не притронулись.

Никитин четвертый год работает с командой, раньше она не стремилась особо вверх, имея все возможности и хорошее комплектование. Но тогда игроки были как будто сами по себе.

Он сломал психологию этих игроков, особенно по первому году работы в Ярославле это было видно. Было видно, что они прошли ровно, мощно весь чемпионат", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Игроки «Локомотива» не притронулись к Кубку Континента на церемонии награждения.