Строум об Овечкине: «Он слишком часто делает мне передачи. Нам в “Вашингтоне” нужно чаще пасовать Александру, надеюсь, он сможет ближе подойти к рекорду»

Вы сами видели реакцию трибун. На этом этапе уже особо нечего добавить. Надеюсь, что он сможет забить пару раз в этой домашней серии и все ближе подойти к цели. Мы все, конечно, взволнованы, и это действительно круто«, — заявил форвард “Кэпиталс” Дилан Строум.