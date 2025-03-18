Строум об Овечкине: «Он слишком часто делает мне передачи. Нам в “Вашингтоне” нужно чаще пасовать Александру, надеюсь, он сможет ближе подойти к рекорду»

Овечкин — второй снайпер в истории лиги. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
"Он слишком часто отдает передачи мне. Нам нужно чаще отдавать ему шайбу. Он делает все правильно, выполняет мелкие детали, и было здорово, что Фегервары нашел его в этом моменте.
Вы сами видели реакцию трибун. На этом этапе уже особо нечего добавить. Надеюсь, что он сможет забить пару раз в этой домашней серии и все ближе подойти к цели. Мы все, конечно, взволнованы, и это действительно круто«, — заявил форвард “Кэпиталс” Дилан Строум.