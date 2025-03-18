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Овечкин о рекорде Гретцки: «В “Вашингтоне” не говорят об этом, я концентрируюсь на других вещах. Посмотрим, что произойдет»

Капитану «Вашингтона» осталось забросить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы все ближе к рекорду. Какие настроения в команде?

— Ничего не изменилось. Мы не говорим о погоне за Гретцки — об этом говорите вы, ребята.

— Как часто вы думаете о рекорде, когда мы не спрашиваем об этом? Думаете ли вы об этом вообще?

— Нет, я концентрируюсь на других вещах. Завтра мы будем играть против хорошей команды, которая борется за плей-офф, так что сосредоточимся на этом.

— Раз уж мы заговорили о рекорде — у вас почти 1000 голов в карьере, есть ли среди них те, что выделяются?

— Все шайбы запоминающиеся. Каждый гол было непросто забить, так что невозможно выбрать какой-то один.

— Вы храните шайбы после забитых голов?

— Да, я добавляю их в свой музей.

— Обращался ли к вам Уэйн Гретцки?

— Да, мы разговаривали пару раз.

— Было бы здорово побить рекорд в этом сезоне и не растягивать это на следующий?

— Как я уже сказал, мы концентрируемся на каждом следующем матче. Посмотрим, что произойдет, — сказал форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин.

Кузнецов о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «В этом сезоне, думаю. В следующей игре он забьет восемь голов».