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«Демидов — уменьшенная версия Малкина. Особенный игрок, может стать звездой НХЛ». Тренер «Трактора» Рише о форварде СКА

19-летний форвард СКА провел в текущем Фонбет чемпионате КХЛ 63 матча и набрал 49 (19+30) очков.

Источник: Спортс"

— Поколение Овечкина и Малкина уходит. Видите ли вы в КХЛ тех, кто придет им на смену?

— Так как я родом из Квебека, вырос недалеко от Монреаля, то не могу не сказать про Ивана Демидова. Живьем я его видел лишь однажды, когда «Трактор» играл против СКА на выезде.

Совсем скоро СКА приедет в Челябинск, и я жду этот день. Демидов — особенный игрок, он может стать настоящей звездой НХЛ.

— Вам не кажется, что Демидов — это мини-версия Малкина?

— Да! Вы не поверите, но мы недавно переписывались с моим другом, обсуждали Демидова, и я назвал Ивана «уменьшенной версией Малкина». У меня даже осталось это сообщение (показывает телефон).

Я пишу: «Он чем-то на Кучерова похож, но более доминирующий. Скорее миниатюрный Малкин». Забавно, что вы это тоже подметили, — сказал тренер «Трактора» Рафаэль Рише.

Ковальчук о Демидове в «Монреале»: «Надо быть готовым к жизни в городе, где хоккей — религия. Главное — не стесняться и говорить на их языке. Уверен, у него все получится».