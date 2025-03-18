«Демидов — уменьшенная версия Малкина. Особенный игрок, может стать звездой НХЛ». Тренер «Трактора» Рише о форварде СКА

— Поколение Овечкина и Малкина уходит. Видите ли вы в КХЛ тех, кто придет им на смену?
— Так как я родом из Квебека, вырос недалеко от Монреаля, то не могу не сказать про Ивана Демидова. Живьем я его видел лишь однажды, когда «Трактор» играл против СКА на выезде.
Совсем скоро СКА приедет в Челябинск, и я жду этот день. Демидов — особенный игрок, он может стать настоящей звездой НХЛ.
— Вам не кажется, что Демидов — это мини-версия Малкина?
— Да! Вы не поверите, но мы недавно переписывались с моим другом, обсуждали Демидова, и я назвал Ивана «уменьшенной версией Малкина». У меня даже осталось это сообщение (показывает телефон).
Я пишу: «Он чем-то на Кучерова похож, но более доминирующий. Скорее миниатюрный Малкин». Забавно, что вы это тоже подметили, — сказал тренер «Трактора» Рафаэль Рише.
Ковальчук о Демидове в «Монреале»: «Надо быть готовым к жизни в городе, где хоккей — религия. Главное — не стесняться и говорить на их языке. Уверен, у него все получится».