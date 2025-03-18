«Если Овечкин захочет заниматься политикой, то будет одним из самых влиятельных и уважаемых людей планеты. Он не просто россиянин — это человек мира». Дементьев об игроке

"Я не думаю, что кто-то будет относиться к Овечкину без уважения, с учетом того, что он сделал для хоккея, для страны. Потому что Александр Овечкин не просто россиянин, это человек мира, о котором знают все, в любом уголке мира.
На мой взгляд, если в один прекрасный день Овечкин захочет заниматься политической деятельностью, это будет один из самых влиятельных, значимых, уважаемых и слушаемых людей в мире.
Поэтому я очень бы хотел его приветствовать в нашей лиге, чтобы он играл в России и научил профессиональному отношению к своей работе. Это человек, который по-настоящему может являться ориентиром лидерства.
Так что с удовольствием жду его здесь, в России, и буду наблюдать за его игрой", — заявил хоккейный агент Алексей Дементьев.
«Обзывайте и унижайте меня как хотите». 20 лет назад Овечкин обиделся на «Динамо» и укатил в «Авангард».