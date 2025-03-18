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Карбери о «Вашингтоне»: «Овечкина гиперопекают, оставляя игрока с шайбой одного. Он справлялся с этим всю карьеру»

Форварду «Кэпиталс» осталось забросить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. У Овечкина всего одна шайба в большинстве в 8 играх в марте.
Источник: Спортс"

"Пару раз это бросилось мне в глаза: отдельные игроки или вся команда гиперопекали Овечкина, оставляя игрока с шайбой в одиночестве.

Он справлялся с этим на протяжении всей своей карьеры. Александр — один из величайших снайперов, так что если бы кто-то делал это четыре сезона назад, вы бы тоже не были шокированы.

Конечно, соперники оставляли игрока с шайбой одного, выключая Овечкина«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Карбери о рекорде Гретцки: «Огромное событие для НХЛ. Ни один соперник не хочет оказаться на льду, когда Овечкин забросит эту шайбу».