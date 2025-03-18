Дзюба об Овечкине: «Сравнивать футбол и хоккей… Это разное. Он идет в погоне НХЛ, а я — в России. Переживаю за него, никто не думал, что Гретцки можно обогнать, это будет великим событие

Форвард «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере в игре 20-го тура Мир РПЛ с «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова. Дзюба также делит с Кержаковым первую строчку в списке лучших бомбардиров сборной России.
— Следите ли за погоней Овечкина за рекордом Гретцки?
— Сравнивать футбол и хоккей… Это разное. Я однажды уже сказал, что Овечкин идет в погоне НХЛ, а я — в России. Если бы я шел за Ширером в Англии, то можно было бы сравнивать. А так это разные вещи.
Но то, что у меня появилась еще одна возможность рекорд установить, это приятно и неожиданно для меня.
С Овечкиным мы общаемся, я за него переживаю. И это (падение рекорда Гретцки) будет великим событием. Никто не думал, что Гретцки можно обогнать. А теперь это делает наш соотечественник, это вдвойне приятно, — сказал Артем Дзюба.
Дзюба вызван в национальную команду России на мартовский сбор. Он может выйти на поле в ее составе впервые с 2021 года. Ближайшие соперники сборной — Гренада (19 марта) и Замбия (25 марта).
Дзюба о возможности побить рекорд по голам за сборную: «Не надо зацикливаться на этом мяче. Если забью, будет здорово, если не забью — вы тут почти все будете злорадствовать».