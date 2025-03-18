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Сергачев об игре НХЛ против КХЛ: «Приятно внимание к хоккею на самом высоком уровне. Мы с Панариным и Овечкиным летом провели “Матч года” в таком формате. Уже готовим вторую подобную игру»

Предыдущая игра в таком формате под названием «Матч года» прошла 20 июля 2024 года. Одна команда была составлена из игроков КХЛ, за другую сыграли россияне, выступающие в НХЛ.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

— Приятно внимание к хоккею на самом высоком уровне. Мы вместе с Артемием Панариным и Александром Овечкиным провели летом с большим успехом «Матч года» как раз в формате НХЛ против КХЛ.

И уже готовим второй подобный матч, который пройдет также в июле и станет еще более масштабным. Скоро расскажем все подробности.

— Могут ли в этом матче сыграть иностранные игроки из НХЛ?

— Мы точно к этому готовы, будем следить за ситуацией в мире, — сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.