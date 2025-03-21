Дементьев об отношении к Овечкину и Кузнецову: «Игроки разного уровня, в плане поведения вне хоккея они несравнимы. Кода ожидания не подкреплены реальными делами, появляется негатив»

— С огромным уважением отношусь к Евгению Кузнецову, к его таланту и к тому, что он сделал для хоккея. Но при всем при этом сравнивать его с Александром Овечкиным никак нельзя.
Совершенно разного уровня хоккеисты, в плане поведения вне хоккея они просто несравнимы. Поэтому перекладывать опыт отношения болельщиков к Евгению Кузнецову на то, что может быть с Александром Овечкиным, ни в коем случае нельзя.
— Возможно, негатив к Кузнецову из-за того, что были завышенные ожидания к его игре в КХЛ?
— Все может быть, но в любом случае необходимо быть объективным. Все ожидания должны быть подкреплены реальными делами. Когда такое не происходит, то, конечно, возникает определенное разочарование и выплескивается негатив.
Но повторюсь, я не думаю, что в данном контексте можно сравнивать Кузнецова и Овечкина по каким бы то ни было параметрам. Совершенно разные и хоккеисты, и люди, — заявил хоккейный агент Алексей Дементьев.
Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев».