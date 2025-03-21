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Десятков о 2:3: «Авангард» — агрессивная команда, но в агрессии «Витязь» не уступил, даже где-то превзошел. Много моментов не реализовали"

"Хороший матч и по качеству, содержанию, течению игры. Да, проигрывали, в концовке отыгрались, используя большинство. Создали достаточно много голевых моментов, но не реализовали их.

Стоит отдать должное «Авангарду» — это агрессивная команда, но считаю, что в агрессии мы им не уступили, а моментами даже где‑то превзошли«, — сказал главный тренер “Витязя” Павел Десятков.