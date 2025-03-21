Овечкин забил 888-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 6 шайб

Овечкин занимает второе место по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887), его опережает лишь Уэйн Гретцки (894).
Всего на счету Овечкина 57 (35+22) очков в 53 матчах сезона. Его подробная статистика — здесь.
39-летний капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии». Россиянин отличился на 15-й минуте.
Овечкин занимает второе место по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887), его опережает лишь Уэйн Гретцки (894).
Всего на счету Овечкина 57 (35+22) очков в 53 матчах сезона. Его подробная статистика — здесь.