Ларионов о 2:3 с «Северсталью»: «Так безвольно проигрывать, как в третьем периоде, не самый лучший знак. Об усталости речи и быть не должно»

— У нас в зале висит очень хорошая цитата: «Хоккей — это игра головой. Ноги — лишь инструмент». Понимаю, почему голова не может взаимодействовать в балансе с телом. Тут вопрос в том, на что ты нацелен. Всегда можно сослаться на что‑то, но есть этика, уважение к болельщикам. Если голова перестает работать, то нужно работать ногами. Если ноги устают, то нужно работать головой. Поправить голову очень трудно. Здесь очень важно разобраться, что значит «все идет от головы». Об усталости речи и быть не должно, — сказал тренер «Торпедо».