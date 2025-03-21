Ларионов о 2:3 с «Северсталью»: «Так безвольно проигрывать, как в третьем периоде, не самый лучший знак. Об усталости речи и быть не должно»

— У команды четыре поражения подряд. Перед последней игрой в регулярке нет волнения, что пятое поражение может загнать команду перед плей‑офф?
— Всегда неприятно проигрывать. Когда ты выходишь на финишную прямую, то не можешь держать в голове прошлое, поэтому в этом плане мы шли на временные риски. С другой стороны, мы не получили возможности взять ребят, которые давно не играли. Поэтому здесь говорить о том, что четыре‑пять поражений… Это все остается в истории.
Нам нужно быть в такой позиции, чтобы смотреть, где мы можем стать лучше и поставить те варианты, которые у нас есть. Не так много, но не менее радует, что мы никого еще не потеряли. Это правда радует.
— «Северсталь» перебросала вашу команду в два раза. С чем связываете?
— Мы перебросали вдвое «Сибирь». Мы не забили то, что надо было забить. Сегодня не было той страсти, которую ожидалось увидеть. Опять‑таки, не хочу делить на тех, кто постоянно играет, и тех, кто не играл. Это командная игра, командная победа, командное поражение. Поэтому мы выполним разбор после игры. Завтра будет новый день. И мы еще раз все внимательно, без запросов, все разберем. Можно проиграть любую игру, но так безвольно проигрывать, как сегодня в третьем периоде, конечно, не самый лучший знак.
— С середины периода кажется, что есть просадка по игре. Игроки сказали, что это от ментальных проблем.
— У нас в зале висит очень хорошая цитата: «Хоккей — это игра головой. Ноги — лишь инструмент». Понимаю, почему голова не может взаимодействовать в балансе с телом. Тут вопрос в том, на что ты нацелен. Всегда можно сослаться на что‑то, но есть этика, уважение к болельщикам. Если голова перестает работать, то нужно работать ногами. Если ноги устают, то нужно работать головой. Поправить голову очень трудно. Здесь очень важно разобраться, что значит «все идет от головы». Об усталости речи и быть не должно, — сказал тренер «Торпедо».