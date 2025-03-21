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Жамнов о 3:1 с «Сочи»: «Тяжелая, вязкая игра. Был брак в передачах в концовке, но старание “Спартака” было заметно»

— Тяжелая, вязкая игра. Были новые сочетания все, хотели посмотреть ребят, в том числе из Воскресенска. Что‑то получилось, что‑то — нет. Старались, упрекнуть в отсутствии желания никого не хочу. Брак был в передачах в концовке, но старание было заметно.

Источник: Спортс"

— Что с Лукьянцевым?

— Надеюсь, ничего серьезного. Пока не известно, доктора смотрят.

— Вернулся Чайковски, как вам его игра?

— Ясно, что потерял немного игровой ритм. Пропустить такой промежуток времени тяжело для любого, будем потихонечку запускать его, сегодня старались придерживать в каких‑то моментах. После первой игры тяжеловато судить, на эмоциях он хотел проявить себя сегодня. Надеюсь, в следующей игре еще лучше проявит себя.

— Порядин здоров?

— Да, просто ротация, — сказал тренер «Спартака».