Жамнов о 3:1 с «Сочи»: «Тяжелая, вязкая игра. Был брак в передачах в концовке, но старание “Спартака” было заметно»

— Что с Лукьянцевым?
— Надеюсь, ничего серьезного. Пока не известно, доктора смотрят.
— Вернулся Чайковски, как вам его игра?
— Ясно, что потерял немного игровой ритм. Пропустить такой промежуток времени тяжело для любого, будем потихонечку запускать его, сегодня старались придерживать в каких‑то моментах. После первой игры тяжеловато судить, на эмоциях он хотел проявить себя сегодня. Надеюсь, в следующей игре еще лучше проявит себя.
— Порядин здоров?
— Да, просто ротация, — сказал тренер «Спартака».