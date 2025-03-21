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«Вашингтон» первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков и вышел в плей-офф. У команды 8 побед в последних 9 матчах

«Кэпиталс» выиграли у «Филадельфии» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 100 очков в 69 играх и продолжает возглавлять общую таблицу лиги. Клуб из столицы США одержал 3 победы подряд и 8 — в последних 9 играх.

«Вашингтон» достиг отметки 100 очков первым в сезоне и первым же обеспечил себе место в плей-офф — благодаря тому, что «Айлендерс» не выиграли в основное время у «Монреаля».

«Кэпиталс» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В прошлом году клуб уступил «Рейнджерс» в первом раунде (0−4).

«Столичные» набрали 100+ очков за сезон в 14-й раз в своей истории. Рекорд был установлен в сезоне-2009/10 (121).

Овечкин забил 888-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 6 шайб.