Кучеров вышел на 4-е место по передачам в НХЛ среди россиян (620), опередив Зубова. Панарин — на 9-е (560), обогнав Могильного

Сегодня же форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (3:4), вышел на 9-е место в этом списке. У него 560 передач в 740 играх против 559 в 990 у Александра Могильного.