Кучеров вышел на 4-е место по передачам в НХЛ среди россиян (620), опередив Зубова. Панарин — на 9-е (560), обогнав Могильного

На счету 31-летнего россиянина теперь 969 (349+620) очков в 789 играх за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он вышел на чистое 4-е место среди лучших российских ассистентов в истории лиги, обогнав Сергея Зубова (619 передач в 1068 играх).
В топ-3 идут Евгений Малкин («Питтсбург», 829 в 1205), Александр Овечкин («Вашингтон», 719 в 1479) и Сергей Федоров (696 в 1248).
Сегодня же форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (3:4), вышел на 9-е место в этом списке. У него 560 передач в 740 играх против 559 в 990 у Александра Могильного.
Места с 6-го по 8-е занимают Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316) и Сергей Гончар (591 в 1301).