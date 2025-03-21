Волков, которому Овечкин забил 1-й гол в карьере: «Помню эту радость в маске. Запомнилось, с каким остервенением он хотел забить. Ветераны относились к нему с уважением»

Он заметил, насколько этот молодой человек крепок, насколько хорош его бросок. И Овечкин в тот вечер выделялся, и я действительно помню, как он забил тот гол. Не помню сам розыгрыш, бросок там был или что, но эту радость человека в маске я помню.