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Волков, которому Овечкин забил 1-й гол в карьере: «Помню эту радость в маске. Запомнилось, с каким остервенением он хотел забить. Ветераны относились к нему с уважением»

Нападающий забил первый гол в профессиональной карьере 10 января 2002 года.

Источник: Спортс"

— Вы догадывались, что пропустили первый гол Овечкина в его профессиональной карьере?

— Это был мой первый сезон в Суперлиге, и тогда каждая игра была запоминающейся. И тогда я вообще впервые услышал фамилию Овечкин.

Это было, естественно, перед игрой, когда наш тренер Сергей Николаев — в простонародье Сеич — перед матчем, целый день ходил и все время вслух повторял «Овечкин, Овечкин, Овечкин».

Мы еще не знали, кто это, а он, посмотрев раскатку «Динамо»… Мандраж к нему пришел. И на предыгровом собрании, которые он обычно проводил в юмористическом стиле, сфокусировался на хоккейных аспектах — и фамилия Овечкин звучала чуть ли не через предложение.

Он заметил, насколько этот молодой человек крепок, насколько хорош его бросок. И Овечкин в тот вечер выделялся, и я действительно помню, как он забил тот гол. Не помню сам розыгрыш, бросок там был или что, но эту радость человека в маске я помню.

И на следующие два сезона мы стали одноклубниками.

— Овечкина было видно?

— Он очень сильно выделялся. Такой позитивный парень, вокруг которого все время шли обсуждения, шутки. Ветераны к нему относились с уважением, и Саша был компанейским парнем, любил пошутить, от него всегда шла очень позитивная энергия.

На тренировках он отдавался на сто процентов, и на льду никого не стеснялся.

Мне запомнилось, с каким остервенением он хотел забить гол. Просто задача номер один. Шайба уже вроде отскочила в сторону, и вратарь переключился на другого игрока, но все равно он ее откуда-то достанет и положит в ворота.

Чувство, что шайба обязательно должна оказаться в сетке, у него уже тогда было, — сказал в интервью Спортсу«» бывший вратарь, а ныне генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Мы поговорили с вратарем, которому Овечкин забил первый гол. Сейчас он генменджер «Трактора».