Алексей Волков: «Меня поразил дуэт Овечкина и Бэкстрема — большие друзья. Я играл против Дацюка и, зная его уровень, был поражен тем, что увидел от Никласа. Величайший центр»

— Он никогда себя не выпячивал. Достаточно скромный в жизни. И тогда он, уже мировая звезда, не ходил с грудью колесом — полностью погрузился в командные интересы.
С ним приехал еще и Никлас Бэкстрем, который сидел рядом со мной в раздевалке. Они очень большие друзья, и этот дуэт меня поразил.
Как сейчас помню их уверенность перед игрой — в том, что они сделают все для победы, сделают результат, как бы ни шла игра. И в принципе так и было.
Про Никласа могу сказать.
Мне довелось в детстве поиграть с Павлом Дацюком, мы очень хорошо знакомы, я играл против Паши, когда он уже приехал в Россию — и вот даже зная его уровень мастерства и интеллекта, я был поражен тем, что увидел от Никласа. Величайший центр.
Но вернемся к Саше — он приехал не номер отбывать, а работать в родное «Динамо». Его папа, царство небесное, все время стоял в Новогорске, там, где выезжает заливочная машина, и смотрел за ним — я думаю, если бы Саша позволил себе немного прохалявить, дядя Миша ему бы об этом сразу сказал.
И еще вот это ощущение, что Саша всегда приходит в раздевалку получать удовольствие от того, что делает, а выходя на лед, отрабатывает настолько серьезно и качественно… Я думаю, многие ребята, которым довелось побывать с ним в одной команде или сборной, ценят то, насколько он предан игре.
Он сейчас уже не молодой, но у него осталась эта страсть, он видит перед собой цель. И те, кому посчастливилось находиться рядом, играть в одной команде, быть в сборной вместе с ним, с удовольствием вспоминают эти времена.
Человек действительно заслуживает огромного уважения тем, что делает. Вся Россия ждет рекорда, — сказал в интервью Спортсу«» бывший вратарь и генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Мы поговорили с вратарем, которому Овечкин забил первый гол. Сейчас он генменджер «Трактора».