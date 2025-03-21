Алексей Волков: «Меня поразил дуэт Овечкина и Бэкстрема — большие друзья. Я играл против Дацюка и, зная его уровень, был поражен тем, что увидел от Никласа. Величайший центр»

Но вернемся к Саше — он приехал не номер отбывать, а работать в родное «Динамо». Его папа, царство небесное, все время стоял в Новогорске, там, где выезжает заливочная машина, и смотрел за ним — я думаю, если бы Саша позволил себе немного прохалявить, дядя Миша ему бы об этом сразу сказал.